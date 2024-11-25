واشنطن تدلي ببيان بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

أدلت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ببيان بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا لمبادرة أميركية فرنسية مشتركة.

وقال البيت الأبيض إن المناقشات، التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار، إيجابية وتمضي في الاتجاه الصحيح نحو التوصل إلى اتفاق.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "نحن قريبون. كانت المناقشات... بناءة ونعتقد أن المسار في اتجاه إيجابي للغاية. ولكن... لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء".

وأكدت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى وجود خطة للرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 36 ساعة