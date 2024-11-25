الأمم المتحدة تدعو إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار" في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الأطراف المعنية إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار" في لبنان، وذلك في ظل تقارير عن اتجاه الطرفين لإبرام اتفاق يستند إلى مقترح أميركي.

وقال مهند هادي، أمام مجلس الأمن الدولي باسم موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند "أحيي الجهود الدبلوماسية الجارية للوصول إلى وقف الأعمال القتالية وأدعو إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المرتكز على التطبيق الكامل للقرار 1701".

وقالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار في غضون 36 ساعة بموجب خطط قائمة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، في وقت سابق، أن بايدن وماكرون سيعلنان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما غدا الثلاثاء.