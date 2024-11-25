فرنسا متفائلة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا.

وأكد بيان لقصر الإليزيه "نواصل العمل مع (...) شركائنا الأميركيين في هذا الاتجاه (...) ونأمل أن تغتنم جميع الأطراف المعنية الفرصة في أقرب وقت".

جاء ذلك بعد وقت قصير من تأكيد مصادر لبنانية رفيعة أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون من المتوقع أن يعلنا عن وقف إطلاق النار في غضون 36 ساعة.

بدوره، قال البيت الأبيض إن المناقشات، التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار، إيجابية وتمضي في الاتجاه الصحيح نحو التوصل إلى اتفاق.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "نحن قريبون. كانت المناقشات... بناءة ونعتقد أن المسار في اتجاه إيجابي للغاية. ولكن... لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء".