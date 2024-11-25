الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء يوصي بوقف الملاحقات ضد ترامب بشأن انتخابات 2020

دونالد ترامب
25 نوفمبر 2024 23:25

تقدم المدعي الخاص جاك سميث، اليوم الاثنين، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال سميث، في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى القضية، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه. وعلى الفور، رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير".
وأعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
استأنف جاك سميث قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري. 
وأعلن سميث، الاثنين، أنه يتخلى عن هذا الاستئناف، بموجب سياسة وزارة العدل سابقة الذكر والتي تنطبق على هذا الوضع "غير المسبوق"، وفق قوله.

أخبار ذات صلة
إدارة ترامب تسعى منذ الآن إلى "ترتيب" بشأن أوكرانيا
ترامب يكمل تشكيل حكومته بترشيح بروك رولينز لحقيبة الزراعة
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
محاكمة
الانتخابات الرئاسية الأميركية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والسويدي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والسويدي
اليوم 19:51
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف راشد علي راشد النعيمي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف راشد علي راشد النعيمي
اليوم 19:38
ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد
علوم الدار
ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد
اليوم 20:10
سلطان الجابر
اقتصاد
«الصناعة» تبحث سبل الاستفادة من برنامج «تكامل» البحريني
اليوم 23:58
"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الأربعاء إلى الجمعة
علوم الدار
"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الأربعاء إلى الجمعة
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©