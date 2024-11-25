قتلى ومفقودون جراء فيضانات إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)

قتل 16 شخصاً على الأقل ولا يزال سبعة في عداد المفقودين بعد فيضانات وانزلاقات تربة خلال نهاية الأسبوع في أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أمس.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان «قتل 16 شخصاً وفقد سبعة آخرون».

وسجلت الحصيلة الأكبر في مقاطعة كارو، حيث قتل خمسة أشخاص ولا يزال عدد مماثل ضمن المفقودين بعدما ضربت الفيضانات منطقة سياحية السبت الماضي.

وأوضح المتحدث بأن مقاطعتي كارو وديلي سردانغ عانتا من الفيضانات والانهيارات الأرضية مراراً هذه السنة.

وتعرضت إندونيسيا لسلسلة من الظروف المناخية القصوى خلال موسم الأمطار، وهي ظواهر يرى علماء المناخ أن وتيرتها تتزايد بفعل التغير المناخي.