مصر تحذّر من التصعيد المستمر في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، من التداعيات الوخيمة للتصعيد المستمر في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع كبير في عائدات قناة السويس.

وقال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي؛ إن مزيداً من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضرراً بالغاً بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري، مضيفاً أن مصر، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات قناة السويس، هي الأكثر تضرراً من هذا التصعيد «غير المقبول».

وأدت هذه الهجمات إلى الإضرار بحركة التجارة العالمية، واضطرار العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، ما زاد من تكاليف النقل وأثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية.