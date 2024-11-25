الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة السبع تناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (رويترز)
26 نوفمبر 2024 01:02

روما (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز
اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب

بدأ وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا أمس، محادثات تستمر يومين وتركز على الحرب في أوكرانيا، والنزاع في الشرق الأوسط.
وسيتناول الاجتماع المنعقد في فيوجي وأناني، بالقرب من روما، مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، بحق نتنياهو.
وأضاف تاياني، في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة: «نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر».
وخُصصت الجلسة الأولى من المناقشات للوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعد عدة أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» من جديد في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
ويخصص اليوم الثلاثاء، للحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور وزراء من دول آسيوية.

مجموعة السبع
مجموعة السبعة
إيطاليا
الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
أوكرانيا
نتنياهو
بنيامين نتنياهو
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
الأزمة الأوكرانية
روسيا وأوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
تسابق بين النازحين على الطعام في مركز إيواء مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز
26 نوفمبر 2024
1.7 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المعدية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوء التغذية يهدد 3 ملايين طفل يمني
26 نوفمبر 2024
تصاعد النيران جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب
26 نوفمبر 2024
اليخت السياحي «سي ستوري»
الأخبار العالمية
مصر.. 17 مفقوداً بغرق مركب سياحي
26 نوفمبر 2024
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب إسرائيل بكبح عنف المستوطنين بالضفة الغربية
26 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©