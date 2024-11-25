مجموعة السبع تناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

روما (وكالات)

بدأ وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا أمس، محادثات تستمر يومين وتركز على الحرب في أوكرانيا، والنزاع في الشرق الأوسط.

وسيتناول الاجتماع المنعقد في فيوجي وأناني، بالقرب من روما، مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، بحق نتنياهو.

وأضاف تاياني، في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة: «نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر».

وخُصصت الجلسة الأولى من المناقشات للوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعد عدة أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» من جديد في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

ويخصص اليوم الثلاثاء، للحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور وزراء من دول آسيوية.