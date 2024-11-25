روسيا: ضرورة فتح قنوات أوسع لتقديم المساعدات إلى غزة ولبنان

موسكو (وكالات)

قال متحدث الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف إن هناك أزمة إنسانية رهيبة في قطاع غزة ولبنان، مؤكداً على ضرورة فتح قنوات أوسع لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في موسكو: «من المهم جداً فتح قنوات أوسع لتقديم المساعدات الإنسانية، إننا نشهد أزمة إنسانية رهيبة في غزة، والوضع في لبنان مأساوي أيضاً».

وأضاف: «نود أن نرى توقف الهجمات على المدنيين، من المهم جداً ألا يكون المدنيون ضحية للهجمات».

وفي السياق، قال ممثل روسيا أمام مجلس الأمن، أمس، إن مخطط إسرائيل هو إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين، معتبراً أنه إذا كانت واشنطن ترغب في إطلاق سراح المحتجزين في غزة لفعلت ما في وسعها لوقف العمليات في القطاع.

واعتبر أن الإفراج عن المحتجزين في غزة لن يتحقق إلا بوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة واستقرار الضفة الغربية هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط.