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لبنان: جهود «اليونيفيل» ضرورية لإحلال السلام

آلية لـ«اليونيفيل» في بلدة مرجعيون (أ ف ب)
26 نوفمبر 2024 01:03

بيروت (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أمس، إن جهود قوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب البلاد «اليونيفيل»، ضرورية وحيوية لإحلال السلام بالمنطقة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
وقال بوحبيب في كلمة ألقاها في النسخة العاشرة من منتدى «حوار روما المتوسطي»، الذي انطلق  بالعاصمة الإيطالية روما، أمس: «يواجه لبنان الآن تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة الطبقات، والدعم الأوروبي الفعال أمر ضروري، ويمثل مصلحة مشتركة للجميع».
وأكد وزير الخارجية أن «لبنان يرى أن جهود اليونيفيل العاملة في جنوبه ضرورية وحيوية لإحلال السلام، واللبنانيون ممتنون لأن 17 دولة أوروبية تشكل جزءاً لا يتجزأ وأساسياً في اليونيفيل».
وشدد على إدانة لبنان بشدة أي هجوم على قوات «اليونيفيل»، وإدانة الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية.
وأكد الوزير بوحبيب أن «اليونيفيل هي جسر التعاون بين لبنان والشرعية الدولية»، ودعا جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن القوات ومقراتها.
وأوضح أن «الاعتداءات والقتل والدمار والتهجير لنحو مليون ونصف المليون لبناني تجعلنا أكثر إصراراً على طلب دعم المجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي نواجهها».

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