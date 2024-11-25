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غارات إسرائيلية مستمرة على لبنان وقتلى بقصف على صور

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
26 نوفمبر 2024 01:02

بيروت (الاتحاد)

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قتل 12 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن غارة إسرائيلية على «طريق البص» عند مدخل صور أدت إلى سقوط ستة قتلى وإصابة 4 أشخاص بجروح، مشيرة إلى «رفع أشلاء سيتم تحديد هوية صاحبها بإجراء فحوص الحمض النووي»، فيما أدّت غارة أخرى على بلدة «معركة» إلى سقوط 6 قتلى وإصابة 4 أشخاص بجروح.
كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، بأن غارة إسرائيلية على بلدة «النبي شيت» في بعلبك شرق لبنان، أودت بحياة 3 في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة.
كما شنت إسرائيل غارات على بلدات في جنوب لبنان، منها «يحمر الشقيف، والجبل الأحمر، وارنون، وعين قانا» في «إقليم التفاح».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه نفذ ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً لـ«حزب الله».
وقال، في بيان، إن «الضربات نفذت في عدة مناطق منها النبطية، وبعلبك، وسهل البقاع، والضاحية، وأطراف العاصمة بيروت، واستهدفت مراكز القيادة والتحكم وجمع المعلومات التابعة للحزب».
وأضاف البيان أن «الضربات تقوض قدرة الحزب على توجيه ومساعدة عناصره في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل».
كما أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري قبيل مهاجمتها.

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