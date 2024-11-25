مصر تحذر من أي مساعٍ لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية.

وحذر، عبد العاطي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «حوار من أجل السلام» في منتدى حوارات روما المتوسطية، من «أي مساعٍ لفصل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية»، مؤكداً رفض مصر بشكل كامل تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما أعرب عن رفض مصر الكامل بالمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه واحترام رغبة الشعب اللبناني في اختيار رئيسه من دون تدخلات أجنبية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة اتباع نهج شامل يتضمن عدة عناصر تشمل وضع حد للحرب في غزة والعمل على خفض التصعيد، مؤكداً أن «الخيارات العسكرية تثبت فشلها ولا تحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية».

كما شدد عبد العاطي، في تصريحات له، على ضرورة معالجة جذور عدم الاستقرار في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و235 فلسطينياً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 104 آلاف و638 جريحاً.

وأوضحت الوزارة أن «الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها للمستشفيات 24 ضحية، و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».