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مياه البحر تجرف 10 آلاف خيمة للنازحين في غزة

خيام إيواء في مخيم البريج وسط غزة (أرشيفية)
26 نوفمبر 2024 01:02

غزة (الاتحاد)

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن نحو 10 آلاف خيمة تأوي نازحين تعرضت للتلف وجرفتها أمواج البحر خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: «على مدار اليومين الماضيين تلفت قرابة 10 آلاف خيمة، حيث جرفتها مياه البحر بعد امتداد الأمواج بسبب دخول المنخفض الجوي».
وجدد إطلاق نداء استغاثة إنساني عاجل للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية، لإنقاذ مئات آلاف النازحين بقطاع غزة قبل فوات الأوان.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي منع إدخال 250 ألف خيمة وكرفان إلى القطاع في ظل واقع إنساني خطير.
وبيّن أن نحو 81 بالمئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقاً لتقييم ميداني حكومي، وفق البيان.
وحول ذلك قال: «نحو 110 آلاف خيمة تلفت واهترأت من أصل 135 ألفاً بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهتراء هذه الخيام تماماً».

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