تحطم طائرة قرب عاصمة كوستاريكا

تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية الاثنين، ولم يعرف على الفور حالة من كانوا على متنها.



وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى إن الطائرة من طراز "سيسنا 206 ستيشن إير" تحطمت قرب جبل بيكو بلانكو ظهر الاثنين.



وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطام الطائرة على سفح الجبل، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم.



وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة تورتوجويرو على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وقال الصليب الأحمر الكوستاريكي إنه تم العثور على الطائرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الفرق تحاول الوصول إليها.