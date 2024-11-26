حريق في موقع اختبار صواريخ فضائية باليابان

اندلع حريق في مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا”، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء اختبار الصاروخ الصغير "Epsilon S"، وذلك وفق ما أعلنته الوكالة.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الحريق الذي وقع في مركز تانيغاشيما الفضائي بمحافظة كاجوشيما، جاء في أعقاب حادث آخر وقع في يوليو 2023 عندما انفجر المحرك نفسه أثناء اختبار في مركز نوشيرو للاختبارات في شمال شرق اليابان.



وأوضحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أن محركاً يجرى تطويره للاستخدام في الصاروخ "Epsilon S" قد اشتعلت فيه النيران أثناء الاختبار، لافتة إلى أنه لم يصب أحد في الحريق، وجاري العمل لتحديد سبب العطل.