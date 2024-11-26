الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
27 نوفمبر 2024 01:05

القدس (وكالات)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، أن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» وافق على اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار، فيما طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.
وادعى نتنياهو في كلمة متلفزة، أنه يحتفظ رغم الاتفاق بحرية الرد بقوة على أي «خرق» لوقف إطلاق النار من «حزب الله»، مضيفاً، أن الجيش الإسرائيلي دمر الكثير من البنى التحنية لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية في بيروت، وقدراته على إنتاج الصواريخ.
 وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بـ«تنفيذ فوري» لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، مندداً بقصف «هستيري» طال العاصمة بيروت أمس. وقال ميقاتي في بيان إن «المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعاً على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار»، معتبراً أن «العدوان الإسرائيلي الهستيري مساء أمس على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذي يستهدف بشكل خاص المدنيين يؤكد مجدداً أن إسرائيل لا تقيم وزناً لأي قانون أو اعتبار». 
وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان «في مراحلها النهائية»، معتبراً أنّ الاتفاق قد يساعد في إنهاء الحرب في غزة.
وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي قرب روما «لم نصل إلى هناك بعد، ولكن أعتقد أنّنا في المراحل النهائية»، مضيفاً «من خلال خفض التوترات في المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك أيضا في إنهاء الحرب في غزة».
وقُتل 12 شخصاً وأصيب 26 آخرون بجروح، أمس، إثر شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية المكثفة على مناطق متفرقة بجنوب وشرق لبنان، ضمن عدوان متواصل منذ 23 سبتمبر.
وخلال الساعات الأخيرة، كثفت إسرائيل عدوانها الجوي على لبنان وشمل أيضاً قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، قبيل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل (جنوب) أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 بجروح.
وفي منطقة الرشيدية بصور الجنوبية، أفادت الوزارة بأن «غارة إسرائيلية أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخصين، بينهم طفل إضافة إلى إصابة 22 بجروح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة».
أما في بعلبك شرق لبنان، فقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الحصيلة الأولية لغارة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ حبيب آل إبراهيم هي 4 قتلى، وما زالت فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل في الحي المستهدف. وإجمالاً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس عشرات الغارات المدمرة على بلدات في جنوب وشرق لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي تحذيراً بإخلاء 20 موقعاً في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الأضخم منذ بدء الحرب. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، قائمة بالمباني التي سيستهدفها الجيش، وطالب بابتعاد الأهالي مسافة 500 متر عنها.
وأعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس، عن دعمهم لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معتبرين أن الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، أنه لا يوجد عذر للاحتلال الإسرائيلي لرفض مقترح إيقاف إطلاق النار، محذراً من أن لبنان على وشك الانهيار.

إسرائيل
بنيامين نتنياهو
لبنان
نجيب ميقاتي
وقف إطلاق النار
حزب الله
بيروت
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
27 نوفمبر 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال
27 نوفمبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
27 نوفمبر 2024
حمد بن عيسى في حديث مع خالد بن محمد بن زايد (وام)
علوم الدار
حمد بن عيسى وخالد بن محمد بن زايد يبحثان التعاون والتنسيق المشترك
27 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال أعمال المنتدى بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد ولطيفة بنت محمد وصقر غباش ومنى المري وكبار المسؤولين (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية
27 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©