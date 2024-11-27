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أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي(موضوعية)
27 نوفمبر 2024 07:38

أقر مجلس النواب الأسترالي اليوم الأربعاء مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي. وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستجرام المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات. وصوت لصالح القانون 102 عضو مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانونا هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.

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