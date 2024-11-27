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بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

منظر لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
27 نوفمبر 2024 08:04

بدأ صباح، اليوم، الأربعاء سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان.ومن المفترض بهذه الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة (الثانية بتوقيت غرينيتش) أن تنهي أكثر من سنة من المواجهات العسكرية.

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وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة".
وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إنّه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ فجر الأربعاء عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ)، فإنّ "القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي. تهدف هذه (الهدنة) لأن تكون وقفا دائما للأعمال العدائية".
وألقى بايدن خطابه بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على هذا الاتفاق.

 

المصدر: وكالات
وقف إطلاق النار
لبنان وإسرائيل
جو بايدن
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