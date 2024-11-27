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الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
27 نوفمبر 2024 08:47

رحب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأعرب الأمين العام، في بيان له، عن أمله في أن يضع هذا الاتفاق حدا للدمار والمعاناة للناس في البلدين.

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وحث الأمين العام، الأطراف المعنية على الاحترام الكامل والتطبيق العاجل لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية باتجاه تطبيق قـرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل.

وأشار إلى استعداد كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، لدعم تطبيق الاتفاق بما يتوافق مع ولايتيهما.

 

المصدر: وام
لبنان
وقف إطلاق النار
الأمم المتحدة
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