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أنور قرقاش: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تطور إيجابي في المنطقة

أنور قرقاش
27 نوفمبر 2024 10:00

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمثل تطوراً إيجابياً على المستوى الإنساني والسياسي في منطقة محتقنة لا تتحمل المزيد من الحروب والعنف.  
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»: "يمثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تطوراً إيجابياً على المستوى الإنساني والسياسي في منطقة محتقنة لا تتحمل المزيد من الحروب والعنف".  

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وأضاف معاليه:"وآن الأوان لاستعادة الهدوء والاستقرار الإقليمي والوصول لتسوية تنهي الحرب والمعاناة في غزة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لبنان
وقف إطلاق النار
الإمارات
أنور قرقاش
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