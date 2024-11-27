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إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب الثلوج في كوريا

إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب الثلوج في كوريا
27 نوفمبر 2024 10:40

 تسبب تساقط الثلوج الكثيف في منطقة العاصمة الكورية سيول، في اضطراب الرحلات الجوية التي تربط بين المناطق المختلفة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن مؤسسة المطارات الكورية ومؤسسة مطار إنتشون الدولي، أنه تم إلغاء 12 رحلة جوية صباح اليوم "الأربعاء"، وتم إلغاء 11 رحلة من بين 625 رحلة مقررة في 14 مطاراً على مستوى البلاد، بما في ذلك مطار غيمبو، بسبب سوء الأحوال الجوية وأسباب أخرى، وتم إلغاء أربع رحلات في كل من غيمبو وجيجو، ورحلتين في غيمهيه، ورحلة واحدة في وونجو.

وتم تأجيل 38 رحلة جوية، بما في ذلك 27 رحلة في غيمبو، وسبع رحلات في جيجو، وثلاث رحلات في غيمهيه، ورحلة واحدة في يوسو.

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وفي مطار إنتشون، تم إلغاء رحلة واحدة من بين 1.219 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تأخرت عشر الرحلات الأخرى.

وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى صباح يوم غد الخميس، ومن المنتظر إلغاء المزيد من الرحلات الجوية.

المصدر: وام
الثلوج
الرحلات الجوية
كوريا
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