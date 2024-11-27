الأردن: وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة

رحب الأردن، اليوم الأربعاء ببدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بعد أكثر من عام من التصعيد، مؤكدا أنه "خطوة مهمة" يجب أن تسهم بوقف العنف في غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاتفاق "خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة تأكيده "دعم المملكة للبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل".وفي بيان رسمي قالت المملكة إن ذلك يشكل خطوة أولية صوب تهدئة تصعيد التوتر في المنطقة.



