البرلمان الأوروبي يعتمد تعيين أعضاء المفوضية الجدد

اعتمد البرلمان الأوروبي تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية الجدد بأغلبية الأصوات. وسيبدأ الفريق المكون من 26 مفوضا العمل في الأول من ديسمبر، تحت قيادة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تم إعادة انتخابها بالفعل، أورسولا فون دير لاين. وصادق المجلس التشريعي للتكتل على تشكيل المفوضية الجديد بأغلبية 370 صوتاً، مقابل 282 صوتاً معارضاً وامتناع 36 صوتاً عن التصويت.

ومازال تشكيل المفوضية الأوروبية الجديد يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، لكن تلك الخطوة تعتبر إجراء شكليا. والذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي هي المؤسسة الوحيد بالتكتل، التي يمكن أن تقترح قوانين جديدة، والتي سيتم التفاوض عليها بعد ذلك، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل.

غير أنه من المرجح أن يواجه المفوضون الجدد تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، خلال ولايتهم التي تستمر خمس سنوات. وقبل التصويت، تعهدت فون دير لاين بجعل تحسين المنافسة للاتحاد الأوروبي، واحدة من أولوياتها الرئيسية في ولايتها الثانية، وذلك في خطابها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.