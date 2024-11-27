الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يعتمد تعيين أعضاء المفوضية الجدد

البرلمان الأوروبي يعتمد تعيين أعضاء المفوضية الجدد
27 نوفمبر 2024 18:16

اعتمد البرلمان الأوروبي تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية الجدد بأغلبية الأصوات. وسيبدأ الفريق المكون من 26 مفوضا العمل في الأول من ديسمبر، تحت قيادة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تم إعادة انتخابها بالفعل، أورسولا فون دير لاين. وصادق المجلس التشريعي للتكتل على تشكيل المفوضية الجديد بأغلبية 370 صوتاً، مقابل 282 صوتاً معارضاً وامتناع 36 صوتاً عن التصويت. 
ومازال تشكيل المفوضية الأوروبية الجديد يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، لكن تلك الخطوة تعتبر إجراء شكليا. والذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي هي المؤسسة الوحيد بالتكتل، التي يمكن أن تقترح قوانين جديدة، والتي سيتم التفاوض عليها بعد ذلك، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل. 
غير أنه من المرجح أن يواجه المفوضون الجدد تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، خلال ولايتهم التي تستمر خمس سنوات. وقبل التصويت، تعهدت فون دير لاين بجعل تحسين المنافسة للاتحاد الأوروبي، واحدة من أولوياتها الرئيسية في ولايتها الثانية، وذلك في خطابها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.  

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
البرلمان الأوروبي يؤيد إرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا
المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
الرياضة
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
اليوم 19:50
جوندوجان: «السيتي» لا يستطيع خسارة مباراة ليفربول
الرياضة
جوندوجان: «السيتي» لا يستطيع خسارة مباراة ليفربول
اليوم 19:46
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب الحاضنات والمسرعات تحت مظلة شبكة حاضنات الأعمال
علوم الدار
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب الحاضنات والمسرعات تحت مظلة شبكة حاضنات الأعمال
اليوم 19:45
«البولينج» يشارك في «آسيا والباسيفيك للصم»
الرياضة
«البولينج» يشارك في «آسيا والباسيفيك للصم»
اليوم 19:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. لطيفة بنت محمد تُطلّق مشروع «متحف دبي للتصوير»
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. لطيفة بنت محمد تُطلق مشروع «متحف دبي للتصوير»
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©