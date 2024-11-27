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إدارة بايدن تحث أوكرانيا على خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً

إدارة بايدن تحث أوكرانيا على خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً
27 نوفمبر 2024 22:07

حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد مزيد من الأفراد وتعديل قوانين التجنيد للسماح بتجنيد أفراد أصغر عمراً من سن 18 عاماً.
وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة المشاورات السرية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها تريد من أوكرانيا خفض سن التجنيد الحالي البالغ 25 عاماً إلى 18 عاماً للمساعدة في توسيع قاعدة الأفراد في سن القتال المتاحين لدعم أوكرانيا التي تعاني من نقص حاد في أعداد الأفراد.
 ووفر البيت الأبيض مساعدات أمنية بقيمة أكثر من 56 مليار دولار لأوكرانيا منذ فبراير 2022، ويأمل في إرسال مليارات أخرى إلى كييف قبل أن يغادر بايدن منصبه خلال أقل من شهرين.
لكن مع نفاد الوقت، أصبح البيت الأبيض بقيادة بايدن أيضاً يزداد قناعة  بأن أوكرانيا تمتلك الأسلحة التي تحتاجها وأنه يجب عليها الآن زيادة قوتها البشرية بشكل كبير. وقال المسؤول إن الأوكرانيين يعتقدون أنهم بحاجة إلى نحو 160 ألف جندي إضافي، لكن الإدارة الأميركية تعتقد أنهم ربما يحتاجون إلى عدد أكبر من ذلك.   

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جو بايدن
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