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الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
27 نوفمبر 2024 22:39

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخراً في الرياض.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.
وشددا على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، في تحقيق أهدافه.
وناقش الزعيمان أيضاً الأوضاع في لبنان، حيث أكدا الترحيب بوقف إطلاق النار، مشددين على حرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، مؤكدين أهمية تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.

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