إغلاق سوقين تاريخيين للأسماك واللحوم في لندن

قررت السلطات في العاصمة البريطانية لندن إغلاق اثنين من أشهر أسواق المدينة، أحدهما للأسماك والآخر للحوم خلال السنوات المقبلة لتنهي تقليداً مستمراً منذ العصور الوسطى في إنجلترا. وقررت مؤسسة سيتي أوف لندن التي تدير المركز التاريخي للعاصمة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان ينهي مسؤولياتها عن تشغيل سوق أسماك بلينجستيدج وسوق لحوم سيمث فيلد، وهما تضمان متاجر تعود إلى القرن الحادي عشر.

يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من قرار المؤسسة عدم نقل السوقين إلى منطقة تم إعادة تطويرها حديثاً في شرق لندن.

وقررت المؤسسة التخلي عن السوقين بسبب التكلفة المتزايدة سواء نتيجة ارتفاع معدل التضخم أو زيادة نفقات أعمال التشييد، لتصل إلى حوالي مليار جنيه إسترليني إذا ظلت الأمور كما هي.

وبدلاً من ذلك، وفي إطار اتفاق جديد مع تجار السوقين، ستقدم لهم المؤسسة تعويضاً مالياً ومشورة فنية للتعامل مع الموقف. وسيكون أمام التجار وقتاً كافياً للتفكير في خطوتهم التالية حيث ستظل السوقان تعملان حتى 2028 على الأقل.

وسيبدأ التجار الآن دراسة كيفية الانتقال إلى آي مكان يريدون في لندن، سواء بشكل مستقل أو في صورة مجموعات.