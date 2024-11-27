أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وقال في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم-الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بشكل كامل ودقيق حتى يتمكن لبنان من استعادة عافيته في أقرب وقت.

وشدد أبوالغيط على أن الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي أسقطت آلاف الضحايا بين المدنيين، وأحدثت دماراً كبيراً بالبنية الأساسية، والاتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خاصة ما يتصل بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لما يزيد على عامين.

وأكد أبوالغيط ضرورة إنهاء إجراءات الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، توطئة لعودة النازحين لديارهم.

وأكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة مندرجاته، مثمناً جهد الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف العمل للوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب الآجال.