ترامب يتوصل إلى اتفاق مع رئيسة المكسيك بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّ الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم "وافقت" خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الأربعاء على "وقف الهجرة" غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر "تروث سوشل"، منصّته للتواصل الاجتماعي، "لقد أجريتُ لتوّي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة.

وكتبت الرئيسة المكسيكية على منصّة إكس أنّها خلال محادثتها مع ترامب "شرحتُ الاستراتيجية العامّة التي اتّبعتها المكسيك للتعامل مع ظاهرة الهجرة نكرّر أنّ موقف المكسيك ليس إغلاق الحدود، بل بناء جسور بين الحكومات وبين الشعوب".

وفي منشوره، أشاد الرئيس المنتخب بما اعتبره تقدّما تمّ إحرازه على صعيد وقف الهجرة.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز أولوياته.





