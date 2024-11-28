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وفاة 27 شخصاً إثر انهيارات أرضية في سومطرة الإندونيسية

وفاة 27 شخصاً إثر انهيارات أرضية في سومطرة الإندونيسية
28 نوفمبر 2024 12:15

قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس، إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ركاب محاصرين في حافلة صغيرة طمرها الوحل إثر سيول وانهيارات أرضية ضربت عدة مواقع في إقليم سومطرة الشمالية، فيما لقي 27 شخصاً على الأقل حتفهم.

وذكرت الوكالة الإندونيسية لمواجهة الكوارث، أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على الإقليم منذ الأسبوع الماضي تسببت في سيول وانهيارات أرضية في أربع مناطق مختلفة.

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وألحقت الانهيارات الأرضية والسيول أضراراً بالمنازل والمساجد وحقول الأرز.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أحوال جوية متطرفة بحلول نهاية العام، إذ تزيد ظاهرة النينيو من معدل هطول الأمطار في المنطقة.

المصدر: وام
فيضانات
انهيارات
انهيارات أرضية
جزيرة سومطرة الإندونيسية
إندونيسيا
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