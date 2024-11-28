ثلوج كثيفة تجتاح كوريا وتتسبب في وفاة 4 أشخاص

تتعرض كوريا الجنوبية اليوم الخميس لسقوط كثيف للثلوج لليوم الثاني على التوالي.



وتسبب الطقس السيء في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وإيقاف العبّارات ووفاة أربعة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة (يونهاب) للأنباء عن بيانات من المدينة أن هذه الموجة من تساقط الثلوج هي ثالث أشد موجة من نوعها منذ بدء التسجيلات عام 1907.



وتراكم أكثر من 40 سنتيمتراً من الثلوج في أجزاء من سول بحلول الساعة الثامنة صباحاً مما أدى إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية.



وألغى مسؤولو الأرصاد الجوية التحذيرات الخاصة بالثلوج الكثيفة في منطقة العاصمة بحلول الساعة العاشرة صباحا اليوم الخميس.





ويعزى تساقط الثلوج الكثيفة على غير العادة في نوفمبر إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعتاد في مياه غرب شبه الجزيرة الكورية التي تتعرض لتيارات هواء بارد.