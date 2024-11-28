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قتلى جراء انزلاقات أرضية في أوغندا

قتلى جراء انزلاقات أرضية في أوغندا
28 نوفمبر 2024 14:13

لقي ستة أشخاص حتفهم، وفُقد نحو 30 بعد انزلاقات أرضية في قرية في شرق أوغندا، وفق ما أفادت مسؤولة محلية الخميس، محذرة من إمكانية ارتفاع الحصيلة.
وقالت المسؤولة في منطقة بولامبولي فاهيرا مبالياني لفرانس برس بعد الانزلاقات الأرضية في قرية ماسوغو «فقدنا نحو 30 شخصاً»، مشيرة إلى العثور على ست جثث، أحدها لطفل رضيع.
وأضافت، «نظراً إلى حجم الدمار ومساحة المنطقة المتضررة ،واستناداً إلى ما تقوله لنا العائلات المتضررة، فإن عدداً من الأشخاص في عداد المفقودين، ويرجح بأنهم دفنوا تحت الركام».
وتحدث مكتب رئيس الوزراء الأوغندي عن مخاوف من أن تكون الانزلاقات جرفت ما يصل إلى 20 منزلاً.
وأصدر تحذيراً من كارثة، وقال على منصة «إكس»: إن «أمطاراً غزيرة الأربعاء في أجزاء من أوغندا أدت إلى أوضاع كارثية في العديد من المناطق».
شهدت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا أمطاراً غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ وقعت فيضانات في شمال غرب البلاد.

 

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