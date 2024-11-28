النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من يناير المقبل.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن بري قوله، في مستهل الجلسة التشريعية التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء،: «كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعداً لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في التاسع من يناير».

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.