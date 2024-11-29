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بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة

بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة
29 نوفمبر 2024 07:51

تعهدت بريطانيا الخميس باستثمار 1.98 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي من أجل دعم الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضاً.

وقالت الحكومة في بيان إن الاستثمار سيمول مشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع الفقر ومعالجة تداعيات التغير المناخي.

وتتم إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم في المقام الأول منحاً وقروضاً منخفضة الفائدة للغاية للدول الأكثر فقراً، كل ثلاث سنوات.

ويتطلع رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إلى جمع مبلغ قياسي يتجاوز الثلاثة وتسعين مليار دولار التي جرى جمعها في ديسمبر 2021، وسط مطالب متزايدة من الدول الفقيرة التي تعاني وسط ديون تثقل كاهلها وكوارث مناخية  وضغوط أخرى.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساهمة قدرها أربعة مليارات دولار لصندوق المؤسسة الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
التغير المناخي
الدول الفقيرة
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