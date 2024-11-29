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انهيار أرضي بجزيرة سومطرة الإندونيسية يودي بحياة 9 أشخاص

انهيار أرضي بجزيرة سومطرة الإندونيسية يودي بحياة 9 أشخاص
29 نوفمبر 2024 11:56

تمكنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال جثتين إضافيتين من حافلة سياحية تعرضت لانهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما رفع عدد القتلى إلى تسعة، وفقاً لما ذكره المسؤولون.

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصاً حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.

وأفاد المسؤولون أنه تم انتشال الجثث من الحافلة التي غطتها الأشجار والطمي والصخورالناجمة عن الانهيار الأرضي على الطريق بين مدينة ميدان وبلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي، مساء يوم الخميس.

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ويعد هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من العاصمة ميدان إلى المناطق الأخرى في المنطقة.

وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية على طول الطريق منذ صباح يوم الأربعاء. كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.


المصدر: وكالات
الفيضانات
انهيارات أرضية
إندونيسيا
الأمطار الغزيرة
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