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استقالة وزيرة النقل البريطانية بسبب إدانتها بالاحتيال

استقالة وزيرة النقل البريطانية بسبب إدانتها بالاحتيال
29 نوفمبر 2024 13:04

استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هايج، اليوم الجمعة، بسبب إدانتها بالاحتيال، منذ عقد من الزمان، بعد أن زعمت أن هاتفها المحمول قد سرق. وفي خطاب إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، قالت هايج «مازلت ملتزمة تماما بمشروعي السياسي، لكني أعتقد الآن، أنه سوف يتم خدمته بشكل أفضل من خلال دعمي لك، من خارج الحكومة».
وكتبت «أدرك أنه مهما كانت الحقائق في هذا الأمر، فإن هذه القضية ستكون حتماً بمثابة صرف للانتباه عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات التي نلتزم بها».
وجاءت استقالة هايج، بعد ساعات من إعلان قناة سكاي نيوز وصحيفة تايمز اللندنية أنه تم توجيه تهمة الاحتيال لهايج، بعد أن ذكرت أن هاتفها المحمول الخاص بالعمل، تمت سرقته، بعد تعرضها لحادث سرقة في عام 2013. وقالت لاحقاً إنها أدرجته عن طريق الخطأ ضمن العناصر المسروقة. 

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