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كاتدرائية نوتردام تكشف عن هيئتها الجديدة

كاتدرائية نوتردام تكشف عن هيئتها الجديدة
29 نوفمبر 2024 15:39

بعد أكثر من خمس سنوات من أعمال ترميم واسعة، كشفت كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس عن هيئتها الجديدة للعالم اليوم الجمعة، بعد تعرضها لحريق مدمر عام 2019 .
جاء ذلك خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع البناء ليشاهد بنفسه التصميمات الداخلية التي تم ترميمها قبل إعادة افتتاح الكاتدرائية الشهيرة في الثامن من ديسمبر المقبل.
ويتم بث زيارته التي تستمر ساعتين على الهواء مباشرة. ومن المتوقع أن تكون الصور مذهلة، حيث تظهر أعمال حجرية تم ترميمها وألوان نابضة بالحياة، وغيرها من ثمار جهود إعادة الإعمار الهائلة. ومن المتوقع أن ينضم ماكرون إلى الحرفيين والمهندسين المعماريين وكبار رجال الأعمال والمانحين، حيث سيشيد بمهارة وتفاني كل هؤلاء الذين عملوا على إعادة نوتردام إلى الحياة.  

المصدر: د ب أ
كاتدرائية نوتردام
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