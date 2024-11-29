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ماكرون يوجه نداء بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
29 نوفمبر 2024 18:03

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإنهاء "الفوري" لكل "الأعمال التي تنتهك" وقف إطلاق النار الساري في لبنان منذ الأربعاء، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة.
وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، دعا ماكرون "جميع الأطراف إلى العمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن "جميع الأعمال التي تخالف هذا التطبيق الكامل يجب أن تتوقف فورا".
وكرر ماكرون "التزام فرنسا بتقديم دعمها للقوات المسلحة اللبنانية سواء على المستوى الوطني أو في إطار قوات اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
كما أكد "ضرورة أن يجد جميع الأطراف اللبنانيين السبيل للخروج من الأزمة السياسية" التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عامين من شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال ماكرون إنه "من الجوهري أن تجري انتخابات رئاسية للسماح بتعيين حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات الضرورية لاستقرار لبنان وأمنه".

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
وقف إطلاق النار
لبنان
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