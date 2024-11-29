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مُسيرة ترش طلاء على السفارة الروسية في السويد

السفارة الروسية في ستوكهولم عاصمة السويد
29 نوفمبر 2024 18:14

قالت الشرطة السويدية إن طائرة مسيرة مجهولة حلقت فوق السفارة الروسية في العاصمة ستوكهولم، في وقت مبكر اليوم الجمعة، وسكبت طلاء على أراضي المجمع الدبلوماسي.
وذكر متحدث باسم الشرطة أنها لم تلق القبض على أحد ولم تحدد أي مشتبه بهم.
وأضاف المتحدث أن المحققين سينظرون فيما إذا كانت الواقعة متصلة بأي شكل بقضية تم الإبلاغ عنها بشأن أعمال تخريب في السفارة السويدية في موسكو أمس الخميس.
ولم ترد السفارة الروسية أو وزارة الخارجية الروسية بعد على طلبات للتعليق.
وحثت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد روسيا على ضمان حماية البعثة الدبلوماسية السويدية وموظفيها بعد حادث أمس الخميس في موسكو.
ولم تعلق الوزيرة على واقعة الطائرة المسيرة في ستوكهولم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إن سفارة البلاد في موسكو تجري اتصالات مع السلطات الروسية بشأن حادث أمس.

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المصدر: رويترز
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