الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر: الفوضى تعم قطاع غزة

فلسطينيون يجلسون على أنقاض منازلهم المدمرة في غزة
29 نوفمبر 2024 20:36

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن قطاع غزة انزلق إلى حالة من الفوضى مع انتشار الجوع وتفشى أعمال النهب.
وصرح أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إثر زيارته للقطاع، أن أهالي غزة يعانون "على نطاق لا بد من رؤيته حتى يتم إدراكه حقا".
وأضاف، خلال مداخلته عبر الفيديو من عمّان في مؤتمر صحافي عقد في جنيف "هذه المرة، شعرت بالقلق الشديد إزاء انتشار الجوع".
وتابع "الفوضى في غزة، التي حذرنا منها قبل أشهر، موجودة هنا"، واصفا الوضع بأنه متوقع وكان يمكن تجنبه.
وقال سونغاي إن النازحين أكدوا على عدم وجود أي أماكن آمنة أو خصوصية.
وصف سونغاي الأوضاع في مدينة غزة بأنها "مروعة"، حيث يعيش آلاف النازحين في "مبان مدمرة جزئيا أو مخيمات مؤقتة في ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء وظروف صحية مروعة".
وقال إنه رأى، لأول مرة، عشرات النساء والأطفال في القطاع المحاصر وهم يبحثون في مكبات نفايات ضخمة.
وأوضح "النساء اللواتي التقيت بهن إما فقدن أفرادا من أسرهن، أو انفصلن عن أسرهن، أو دفن أقاربهن تحت الأنقاض، أو أصبن أو مرضن".
وحذّر من أن مستوى الدمار في غزة "يزداد سوءا".
وأضاف أجيث سونغاي "كان النداء المشترك من قبل كل من التقيت بهم هو أن يتوقف هذا. وأن يتم وضع حد لهذا. كفى. من فضلكم، كفى".
بدوره، دعا جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف "يجب بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: المجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل في غزة
الإمارات: الحوار والتوافق الوطني طريق إنهاء الصراع في السودان
المصدر: آ ف ب
الأمم المتحدة
قطاع غزة
غزة
الفوضى
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل سفير أفغانستان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل سفير أفغانستان
اليوم 17:31
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
علوم الدار
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
اليوم 18:52
ذياب بن محمد بن زايد: نستحضر في ذكرى شهدائنا الأبرار قيم الولاء والعطاء والتضحية والشجاعة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: نستحضر في ذكرى شهدائنا الأبرار قيم الولاء والعطاء والتضحية والشجاعة
اليوم 21:31
أرتيتا: أرسنال يحتاج إلى المثالية للتفوق على ليفربول
الرياضة
أرتيتا: أرسنال يحتاج إلى المثالية للتفوق على ليفربول
اليوم 21:26
32 متسابقاً في نهائي «سوبر كروس الدراجات النارية» بأبوظبي
الرياضة
32 متسابقاً في نهائي «سوبر كروس الدراجات النارية» بأبوظبي
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©