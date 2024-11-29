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نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»

سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
30 نوفمبر 2024 02:10

أبوجا (وكالات)

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أعلنت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية، أمس، أن 100 شخص على الأقل، معظمهم من النساء، أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب عبارة كانت تقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.  
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو، إن العبارة كانت تنقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر صباح الجمعة عندما انقلبت. 
وذكرت قناة تشانلز التلفزيونية المحلية، نقلاً عن روايات شهود عيان، أن 8 أشخاص على الأقل تم تأكيد وفاتهم في مكان الحادث، بينما يحاول غواصون محليون إنقاذ آخرين.  
ولم تؤكد السلطات سبب غرق العبارة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن العبارة كانت تقل أكثر من 200 راكب، مما يشير إلى أنها ربما كانت محملة بأكثر من طاقتها. 
ولم يتمكن المسؤولون في كوجي حتى الآن من تحديد الموقع الدقيق للحادث ويطلبون المساعدة من جهات أخرى، وفقاً لما ذكره جوستين أوازورونيي، المسؤول عن عمليات الوكالة الوطنية لإدارة عمليات الطوارئ في نيجيريا بالولاية.

النيجر
نيجيريا
غرق عبارة
انقلاب قارب
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