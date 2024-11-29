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أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا

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30 نوفمبر 2024 02:10

كييف (وكالات)

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أعلنت كييف، أمس، أن السلطات الروسية أعادت جثث أكثر من 500 جندي أوكراني لقي معظمهم حتفهم خلال المعارك في منطقة دونيتسك الشرقية.
تتبادل روسيا وأوكرانيا جثثاً وسجناء حرب منذ الشهور الأولى للنزاع.
وأفاد «مقر كييف للتنسيق بشأن معاملة أسرى الحرب»، على وسائل التواصل الاجتماعي: «أعيدت جثث 502 مدافع عن البلاد إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية».
وذكر المركز بأن 397 من الجثث أعيدت من منطقة «دونيتسك» حيث يدور القتال الأعنف.
ولفت إلى أن 24 جثة أعيدت من منطقة «لوغانسك» في الشرق و64 من منطقة «زابوريجيا» في الجنوب، بينما أعيدت 17 جثة من مشارح في الأراضي الروسية.
وقال المركز: «نشعر بالامتنان للمساعدة التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأفاد بأن «الجثث ستخضع لفحص طبي شرعي وسيتم التعرف على هويات القتلى في أقرب وقت ممكن».
وفي سياق آخر، أعلنت أوكرانيا أمس، أنها تعرضت لهجوم روسي بنحو 130 مُسيرة خلّف قتيلاً و8 جرحى، بعد يوم من الضربات واسعة النطاق التي استهدفت البنية التحتية للطاقة فيها.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إنه «منذ مساء الخميس، هاجم العدو أوكرانيا بإطلاق 132 طائرة مسيرة أُسقطت 88 منها».

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