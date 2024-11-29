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8 قتلى وإجلاء 80 ألفاً جراء فيضانات عارمة في ماليزيا

منازل مغمورة بالمياه في ماليزيا (رويترز)
30 نوفمبر 2024 02:10

كوالالمبور (وكالات)

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تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات

أعلنت السلطات الماليزية أمس، مقتل 8 أشخاص وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت عدة ولايات وسط تحذيرات من التعرض خلال موسم شتاء العام الحالي لأسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقد. 
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الماليزية في بيان أنه «حتى صباح الجمعة تم تسجيل وفاة 8 أشخاص وإجلاء 80589 شخصاً إلى 467 ملجأ مؤقتاً في 7 ولايات»، موضحةً أن «ولايتي كيلانتان وترنغانو كانتا الأكثر تضرراً»، فيما لم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن حالات الوفاة. 
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نائب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس لجنة إدارة الكوارث الوطنية أحمد حميدي القول، إن الفيضانات المتوقعة ستكون أكثر حدة من تلك التي وقعت في عام 2014 عندما أجبر ما يقرب من ربع مليون شخص على مغادرة منازلهم. 
وأضاف حميدي «نظراً لخطورة الوضع تم تعبئة جميع الهيئات لضمان سلامة المتضررين من الفيضانات»، مؤكداً أن حكومته نشرت أكثر من 82 ألف عنصر أمني إلى جانب قوارب إنقاذ ومركبات دفع رباعي وطائرات مروحية للمساعدة في جهود الإغاثة.

ماليزيا
الفيضانات
مياه الفيضانات
كوالالمبور
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