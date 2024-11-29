السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
30 نوفمبر 2024 02:11

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية

توالت الدعوات الدولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ووقف كافة الهجمات، وسط تأكيدات على ضرورة ضمان سلامة السكان وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، جاء ذلك فيما منع الجيش الإسرائيلي سكان 60 قرية في جنوب لبنان من العودة إلى ديارهم حتى إشعار آخر. 
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشدداً على ضمان سلامة السكان وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، أنه ملتزم بدعم الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل فعّال وكامل.
وأشار الاتحاد إلى أن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي وقف جميع الهجمات عبر الحدود، داعياً جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى المشاركة الفعّالة لدعم وقف إطلاق النار ليصبح مساهمة دائمة في السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً أنه سيواصل تقديم مساعداته الإنسانية وإعادة الإعمار لدعم الشعب اللبناني، كما سيدعم سيادة الدولة اللبنانية وجهود بناء الدولة.
بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع الأطراف إلى العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان. 
وقالت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، في بيان أمس، إن ذلك جاء في مباحثات هاتفية أجراها ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأول. 
وأضاف «الإليزيه» أن ماكرون بحث مع ميقاتي وبري شروط تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا أخيراً. 
ورحب ماكرون بموافقة مجلس الوزراء اللبناني على تجنيد 1500 فرد إضافيين لدعم الجيش اللبناني، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على التزام فرنسا بتقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية على المستوى الوطني وفي إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». 
وأكد البيان أن باريس ستواصل حشد الشركاء الدوليين كما فعلت خلال (المؤتمر الدولي من أجل دعم سكان لبنان وسيادته) الذي استضافته في 24 أكتوبر الماضي، وذلك لدعم الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على ضرورة إيجاد جميع الأطراف اللبنانية مخرجاً من الأزمة السياسية، مرحباً بدعوة بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية. 
وفي السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف إلى «الاحترام الكامل» لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وأشار تورك، في بيان نقله المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن «اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان كان سبباً في راحة ملايين المدنيين الذين عانوا كثيراً خلال الأشهر الـ13 الماضية».
كما حث المفوض الأممي جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يصب في مصلحة المدنيين، ولفت إلى أن العديد من النازحين في لبنان ليس لديهم منازل يمكنهم العودة إليها أو العيش فيها.
وشدد على أهمية المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وعلى ضرورة التحقيق في الانتهاكات بصورة مستقلة وشاملة في إطار القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
أمنياً، حال الجيش الإسرائيلي بين سكان عشرات القرى في جنوب لبنان، وبين عودتهم إلى ديارهم، حتى إشعار آخر. 
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي لا يريد أن يتعرض هؤلاء القرويون لخطر الاستهداف. 
وأشار المتحدث إلى قائمة تضم أكثر من 60 قرية قرب الحدود الإسرائيلية ضمن منطقة يحظر دخول اللبنانيين إليها حالياً. 
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، شرط انسحاب «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني.
كما أطلق جنود إسرائيليون النار على سكّان بلدة «الخيام» الجنوبية أثناء تشييع، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأوردت الوكالة الوطنية: «أطلق العدو النار على سكان في الخيام، خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة».
وقالت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي من جهتها إنه «خلال الساعات القليلة الماضية، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل على إبعاد مشتبه بهم في منطقة الخيام بجنوب لبنان».

وقف إطلاق النار
لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
إسرائيل
الاتحاد الأوروبي
فرنسا
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©