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مجلس التعاون الخليجي: اتفاقية تجارة حرة مع الصين في المرحلة النهائية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي في الكويت
29 نوفمبر 2024 23:07

قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية.
وأضاف، لصحفيين في الكويت، أنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر أو في "المستقبل القريب".
يأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين.
ووصف البديوي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.

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المصدر: رويترز
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