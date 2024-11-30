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ترودو في فلوريدا للبحث مع ترامب الرسوم الجمركية

ترودو في فلوريدا للبحث مع ترامب في الرسوم الجمركية
30 نوفمبر 2024 08:37

يجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع دونالد ترامب في فلوريدا الجمعة.
وأكد مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس أن ترودو وصل إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الجمهوري، وأنه يتناول العشاء معه.
ووصلت طائرة رئيس الوزراء الكندي في وقت متأخر بعد الظهر إلى ويست بالم بيتش في رحلة لم تكن مدرجة في جدول أعماله.
وأدى تهديد ترامب لجيرانه الكنديين والمكسيكيين بزيادة الرسوم الجمركية إلى موجة صدمة في كندا، وسارعت أوتاوا إلى الرد.
وقال مصدر حكومي لفرانس برس، إن كندا تدرس بالفعل إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات الأميركية، وذلك في رد انتقامي.
وذهب أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة (592 مليار دولار كندي أو 400 مليار يورو) إلى الولايات المتحدة في عام 2023.
وفي حديثه إلى الصحافة الجمعة، ألمح ترودو إلى أنه ليست لديه أي شكوك حول نية ترامب في تطبيق الزيادة التي أعلن عنها عند وصوله إلى السلطة.
وقال "عندما يدلي دونالد ترامب بتصريحات كهذه، فإنه ينوي تنفيذها".
خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، وهو ما ردت عليه أوتاوا باستهداف منتجات معينة.
ومنذ فوزه على الديموقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر، ودون انتظار تنصيبه في 20 يناير في واشنطن، استقبل ترامب عدداً من المسؤولين بمنزله في فلوريدا، بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيس شركة ميتا مارك زاكربرغ والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

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