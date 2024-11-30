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تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم

تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
30 نوفمبر 2024 15:53

علّقت سلطات مقاطعة ستوكهولم الجمعة قرار البلدية بحظر قيادة السيارات العاملة بالوقود في أحد أحياء وسط المدينة، قبل شهر من دخوله حيز التنفيذ.
وكانت العاصمة السويدية تطمح إلى أن تصبح في 31 ديسمبر أول مدينة في العالم تخصص مساحة من وسطها هي حيّ فاخر للتسوق، للمركبات «العديمة الانبعاثات».
وعللت سلطات مقاطعة ستوكهولم قرارها بضرورة درس طعون تقدمت بها خمس شركات تقع مقارها في هذه المنطقة من المدينة، تطالب فيها بإلغاء المبادرة أو تأخير تنفيذها.
وقال نائب رئيس البلدية المسؤول عن النقل لارس سترومغرين لوكالة فرانس برس، في مطلع الأسبوع الجاري، إن بلدية المدينة التي يتولاها الديمقراطيون الاشتراكيون والخضر، ترغب من خلال إقامة هذه المنطقة في «تحسين جودة الهواء والحد من التلوث الضوضائي وتشجيع شركات النقل» على اتخاذ خيار أكثر مراعاة للبيئة.
وبلغ تركُّز جزيئات «بي ام 2,5» PM2.5 الدقيقة في ستوكهولم بعد ظهر الخميس ميكروغرامين لكل متر مكعب من الهواء، وفقاً لشركة «آي كيو إير»، وهو مستوى جيد وفق معايير منظمة الصحة العالمية التي توصي بعدم تجاوز المعدّل السنوي خمسة ميكروغرام من هذه الجسيمات، نظراً إلى خطرها الصحي الكبير لقدرتها على الوصول إلى مجرى الدم.
وبعد الإعلان عن هذه المنطقة الخالية من الانبعاثات نهاية أكتوبر 2023، أعرب اتحاد شركات النقل عن استيائه، منتقداً التسرع.
ونبّه الاتحاد أن «الكمية المتوافرة في السوق من الحافلات (المطابقة للمعايير الجديدة) لا تزال محدودة جداً».
أما جمعية التجار التي استأنفت القرار في مايو الفائت أمام المحكمة الإدارية، فرأت أن قرار إنشاء هذه المنطقة البيئية كان متسرعاً، و«يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف والإضرار بمراكز مدننا».

 

المصدر: آ ف ب
ستوكهولم
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