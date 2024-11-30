بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأيرلندية

بدأت عملية فرز الأصوات، اليوم السبت، في الانتخابات الوطنية الأيرلندية، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة ستكون متقاربة بين أكبر ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً(0900 بتوقيت جرينتش) بمختلف أنحاء البلاد، لبدء عملية فرز بطاقات الاقتراع التي قد تستغرق ساعات طويلة أو حتى أياماً.

وإذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، فقد يتبع ذلك أيام أو أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأشار استطلاع رأي إلى أن دعم الناخبين منقسم على نطاق واسع بين الأحزاب الثلاثة الكبرى-فاين جايل وفيانا فيل وشين فين- فضلاً عن العديد من الأحزاب الأصغر ومجموعة من المستقلين من اليسار إلى أقصى اليمين.

وستكشف النتيجة عما إذا كانت أيرلندا ستخالف الاتجاه العالمي الذي يشهد الإطاحة بالحكام من قبل الناخبين الغاضبين بعد سنوات من الجائحة وعدم الاستقرار العالمي وضغوط ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن حزب شين فين، الذي يستهدف إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا المستقلة، يمكن أن يصبح أكبر حزب في مجلس النواب الأيرلندي «الدايل» المجلس الأدنى للبرلمان، والذي يبلغ عدد مقاعده 174 مقعداً، فقد يكافح للحصول على عدد كاف من الشركاء لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أن رفض حزبا فين جايل وفيانا فيل تشكيل ائتلاف معه.