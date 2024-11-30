السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأيرلندية

بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأيرلندية
30 نوفمبر 2024 16:25

بدأت عملية فرز الأصوات، اليوم السبت، في الانتخابات الوطنية الأيرلندية، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة ستكون متقاربة بين أكبر ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد. 
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً(0900 بتوقيت جرينتش) بمختلف أنحاء البلاد، لبدء عملية فرز بطاقات الاقتراع التي قد تستغرق ساعات طويلة أو حتى أياماً.
 وإذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، فقد يتبع ذلك أيام أو أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.
 وأشار استطلاع رأي إلى أن دعم الناخبين منقسم على نطاق واسع بين الأحزاب الثلاثة الكبرى-فاين جايل وفيانا فيل وشين فين- فضلاً عن العديد من الأحزاب الأصغر ومجموعة من المستقلين من اليسار إلى أقصى اليمين.
 وستكشف النتيجة عما إذا كانت أيرلندا ستخالف الاتجاه العالمي الذي يشهد الإطاحة بالحكام من قبل الناخبين الغاضبين بعد سنوات من الجائحة وعدم الاستقرار العالمي وضغوط ارتفاع الأسعار. 
وعلى الرغم من أن حزب شين فين، الذي يستهدف إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا المستقلة، يمكن أن يصبح أكبر حزب في مجلس النواب الأيرلندي «الدايل» المجلس الأدنى للبرلمان، والذي يبلغ عدد مقاعده 174 مقعداً، فقد يكافح للحصول على عدد كاف من الشركاء لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أن رفض حزبا فين جايل وفيانا فيل تشكيل ائتلاف معه. 

أخبار ذات صلة
بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا
أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى أمام «العدل الدولية» ضد إسرائيل
المصدر: د ب أ
أيرلندا
آخر الأخبار
روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا
الأخبار العالمية
روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا
اليوم 19:13
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يدشن أول رحلة للمترو
الترفيه
صور.. مترو يصل إلى وجهته متأخرا 20 عاما
اليوم 19:01
وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين
التعليم والمعرفة
وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين
اليوم 18:41
«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال
اليوم 18:39
شعار شرطة رأس الخيمة
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة تخفض 50٪ على المخالفات المرورية
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©