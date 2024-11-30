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زيلينسكي يعرض اقتراحا يؤدي إلى وقف إطلاق النار

آثار معارك وقصف في منطقة دونتسك في أوكرانيا
30 نوفمبر 2024 17:10

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتراحا يمكن أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار في الأزمة الحالية المستمرة منذ فبراير 2022.
وقال إن أوكرانيا يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار إذا وسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) حمايته إلى أجزاء من البلاد.
وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية يوم الجمعة "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فنحن بحاجة إلى وضع أراضي أوكرانيا، التي تقع تحت سيطرتنا، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي".
وتابع "نحتاج إلى القيام بذلك بسرعة. ثم يمكن بعد ذلك أن تسترجع أوكرانيا المناطق الأخرى من أراضيها بطريقة دبلوماسية".
وقال إنه لم يتم التفكير في هذه الخطة من قبل لأنها لم تطرح على أوكرانيا بشكل رسمي.
وقد ألمح الرئيس زيلينسكي، مؤخرا في خطاب ألقاه في البرلمان في العاصمة كييف إلى أن أوكرانيا قد لا تحتاج إلى استعادة جميع الأراضي بطرق عسكرية وأنه يمكن أن تترك هذا الأمر لحل دبلوماسي في المستقبل.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
وقف إطلاق النار
حلف الناتو
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