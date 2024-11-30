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روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا

روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا
30 نوفمبر 2024 19:13

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع، أن طائرات روسية وصينية أجرت تدريبا مشتركا فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادي.
وبدأت الطائرات الروسية التدريب واختتمته من مطار في الصين.
بدوره، قال موقع "روسيا اليوم" إن الطيران الروسي والصيني أجرى دورية استراتيجية مشتركة مخططا لها في منطقة بحر اليابان.
ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الصينية قولها، في بيان، إنه "وفقا لخطة التعاون السنوية بين جيشي الصين وروسيا"، نظم ونفذ الطرفان "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة" في منطقة بحر اليابان.

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المصدر: وكالات
الصين
روسيا
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