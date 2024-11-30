السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شولتس يطلق حملته الانتخابية للاحتفاظ بمنصب مستشار ألمانيا

شولتس يلح لأنصاره في أول خطاب يلقيه ضمن حملته الانتخابية
30 نوفمبر 2024 21:09

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، بدأ المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس حملته الانتخابية، اليوم السبت، بالتركيز على دعم أوكرانيا وتحسين الدخل وزيادة الضرائب على الأغنياء.
بعد أسابيع من انهيار ائتلافه الثلاثي، تعهد شولتس بهزيمة ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي.
وقال شولتس، خلال تجمع لأعضاء من حزبه "لقد أسقطنا بعض الحسابات بالفعل"، قبل أن يتعهد أن ينتصر في انتخابات 23 فبراير مثلما فعل قبل ثلاث سنوات عندما تولى السلطة من المستشارة السابقة المحافظة أنغيلا ميركل.
في ما يتعلق بأوكرانيا، تعهد شولتس بتقديم دعم مستدام لكييف في الأزمة الحالية، ولكن أيضا اتباع مسار حكيم من شأنه أن يمنع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا من التورط مباشرة في النزاع.
وفي عهده، أصبحت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها رفضت منح كييف صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وأضاف الاشتراكي الديمقراطي، الذي يخوض حملته الانتخابية تحت عنوان "مستشار السلام"، أن "كل ما أستطيع قوله هو: صونوا أمن ألمانيا، لا تقامروا به".
واعتبر أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي هو الوحيد "الذي يدعم أوكرانيا بوضوح وفي الوقت نفسه يضمن عدم انخراطنا في الحرب".
وتابع شولتس "في مسائل الحرب والسلام، يحتاج المرء إلى عقل هادئ وموقف حازم"، منددا بزعماء الأحزاب المتطرفة "ذوي اللسان الحاد".
وانتقد أولاف شولتس مطالبة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي المعارض بخفض الضرائب على الشركات، ووصفها بأنها "وصفة جاهزة دائما، بغض النظر عما يحدث في العالم".
وأضاف "يذكرني ذلك بالطبيب الذي يصف لمرضاه دائما الأدوية نفسها بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من السعال أو كسر في القدم".
كما وعد بالدفاع عن العمال، متعهدا بمعاشات تقاعدية مستقرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإعفاءات ضريبية لـ95% من أصحاب المداخيل، وزيادة الضرائب على أغنى 1% من السكان.

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يكشف تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا لـ «مونديال 2026»
ألمانيا.. "الديمقراطي الاجتماعي" يرشح شولتس رسميا لمنصب المستشار
المصدر: آ ف ب
أولاف شولتس
انتخابات برلمانية
ألمانيا
آخر الأخبار
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
علوم الدار
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
اليوم 20:25
ترودو يغادر الفندق في فلوريدا بعد أن التقى ترامب
الأخبار العالمية
ترودو يبحث مع ترامب مسألة الرسوم الجمركية
اليوم 21:52
عاصفة شتوية تضرب مناطق مختلفة من الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
عاصفة شتوية تضرب مناطق مختلفة من الولايات المتحدة
اليوم 21:30
شولتس يلح لأنصاره في أول خطاب يلقيه ضمن حملته الانتخابية
الأخبار العالمية
شولتس يطلق حملته الانتخابية للاحتفاظ بمنصب مستشار ألمانيا
اليوم 21:09
ليفركوزن إلى المركز الثالث في «البوندسليجا»
الرياضة
ليفركوزن إلى المركز الثالث في «البوندسليجا»
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©