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جنرال أميركي يصل لبنان لمراقبة تنفيذ وقف النار

آثار الدمار في موقع غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية)
1 ديسمبر 2024 01:55

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى لبنان، لتولي مهمة الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان نشرته سنتكوم، عبر منصة «إكس»، أوضحت فيه أن جيفرز وصل العاصمة بيروت، الأربعاء الماضي.
وأفادت أن جيفرز سيشغل منصب الرئيس المشارك للآلية برفقة المبعوث الأميركي أموس هوكستين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، التي ستضم أيضاً الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل»، وفرنسا. ومن المقرر أن يشغل المبعوث الأميركي هوكستين، منصب الرئيس المدني المشارك بشكل مؤقت لغاية تعيين مسؤول آخر دائم.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن جيفرز بحث مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتطورات في جنوب لبنان وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل، أصيبوا بجروح جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة في جنوب البلاد أمس، في رابع أيام سريان وقف إطلاق النار. 
وأفادت الوزارة بأن غارة للطيران الإسرائيلي على سيارة في مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

وقف إطلاق النار
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